Zatoka Biskajska: Przejęto 400 kg kokainy. Jacht płynął pod polską banderą

My się nie mamy czego obawiać, jeżeli chodzi o sprawę Funduszu Sprawiedliwości, PiS z tym związków nie ma. Cokolwiek by to miało nie być, bo ta sprawa – mam wrażenie – wymaga kilku zastrzeżeń (…) Mamy do czynienia z czymś, co ewidentnie ma przejawy gry politycznej (…) Uważam, że nie jest przypadkiem, że ta sprawa się teraz pojawia - powiedział Radosław Fogiel, poseł PiS.