Nie żyje Ludwika Wujec. Była opozycjonistka miała 83 lata

Ludwika Wujec

Ludwika Wujec urodziła się 2 kwietnia 1941 r. we Lwowie. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Łódzkim. Należała do Zrzeszenia Studentów Polskich i Związku Młodzieży Socjalistycznej (do 1963 r.) oraz do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1978 r.). Pracowała jako nauczycielka fizyki i matematyki.

Współpracowała z Komitetem Obrony Robotników, zajmując się organizowaniem wsparcia dla represjonowanych robotników z Ursusa i Radomia. Wstąpiła do "Solidarności", w stanie wojennym była przez kilka miesięcy internowana. Później należała do redakcji podziemnego "Tygodnika Mazowsze". Podczas obrad Okrągłego Stołu Ludwika Wujec była współpracowniczką Tadeusza Mazowieckiego, działała w Biurze Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.

Zaangażowała się w działalność Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Przez siedem lat do 2002 r. zasiadała we władzach samorządu w Warszawie jako sekretarz i członek zarządu gminy Warszawa-Centrum. W 2005 r. związała się z Partią Demokratyczną, w późniejszych wyborach prezydenckich należała do komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego.

Ludwika Wujec została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Krzyżem Wolności i Solidarności przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.