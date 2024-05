Nie żyje Kabosu. Słynny „pieseł” z memów miał 18 lat

O śmierci Kabosu – słynnego psa, będącego hitem sieci, którego nazywano także „pesełem” – poinformowała na swoim blogu jego właścicielka zwierzęcia, Atsuko Sato. "Kabosu był najszczęśliwszym psem na świecie. Nawet teraz jest wciąż uśmiechnięty i roześmiany. Macha ogonem, przytulając się do mnie. Myślę, że wciąż się do mnie przytula" – czytamy we wpisie kobiety.

Nie żyje słynny pies z memów. Kabosu był hitem internetu od ponad dekady

Kabosu był psem japońskiej rasy Shiba Inu. Jak szacuje jego właścicielka, zwierzę miało około 18 lat. Pod koniec swojego życia Kabosu cierpiał na białaczkę oraz zapalenie wątroby.

Pochodzący z Japonii pies stał się znany w 2010 roku – jego zdjęcie, na którym pozował z założonymi na siebie łapami, zrobiło wówczas prawdziwą furorę w sieci – pojawiło się na wielu znanych serwisach, takich jak między innymi Reddit, Tumblr czy 4Chan. Mem, o którym mowa, przedstawia psa otoczonego kolorowymi tekstami pisanymi czcionką Comic Sans, wśród których najczęściej pojawia się słowo „wow". Kabosu niemal od razu został pokochany przez internautów z całego świata – pozytywny wyraz pyszczka zwierzęcia sprawił, że z czasem zwierzę stało się bohaterem wielu internetowych memów. Przez lata jego zdjęcia obiegły media społecznościowe na całym świecie.