Choć poniedziałkowy poranek nie zapowiada pogorszenia się pogody, to już około południa zaczną formować się burze.

Prognoza pogody. IMGW ostrzega przez nawałnicami, gradobiciami, wiatrem i groźnymi ulewami

Jak informuje IMGW, najgroźniejsze zjawiska będą mieć miejsce w powiatach północno-wschodnich – do godz. 20.00 będą obowiązywać będą tam pomarańczowe ostrzeżenia przed nawałnicami. „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 80 km na godz. Lokalnie grad” — czytamy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska zostało oszacowane na 80 proc.

IMGW wydał we wtorek ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w północnych oraz północno-wschodnich częściach kraju. PAP

Pogoda może budzić niepokój także w pasie od woj. podkarpackiego i lubelskiego po wschód woj. pomorskiego i zachód woj. warmińsko-mazurskiego – obowiązują tam żółte alerty, które będą ważne do godz. 18.00. Z burzami na tym obszarze mogą się wiązać obfite deszcze do 15-25 mm, porywy wiatru do 70 km na godz., a punktowo także grad.