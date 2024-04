Kruszeje optymizm nad Dnieprem. Jak Ukraińcy widzą koniec wojny?

– W każdym razie przy takiej statystyce oni będą codziennie nas wypychać – dodał ukraiński prezydent. Stwierdził, że do utrzymania obecnych pozycji ukraińskiej armii potrzebne są siły o równowartości tych, którymi dysponują Rosjanie, i najnowocześniejsza zachodnia broń. Ukraińcy, jak mówił, nie mają planów na przyszły rok, tylko „myślą o jutrzejszym dniu”. To się pokrywa z nastrojami Ukraińców, gdyż jedynie 23 proc. ankietowanych ma jakieś plany na rok do przodu. Reszta albo nie jest w stanie nic planować, albo ma plany na miesiąc czy najwyżej kilka najbliższych miesięcy.

Większość Ukraińców uważa, że wojna skończy się w ciągu dwóch lat

Co czwarty Ukrainiec uważa, że wojna nie potrwa dłużej niż rok. Z kolei 37 proc. ankietowanych myśli, że konflikt potrwa jeszcze najwyżej dwa lata.

– Wojnę można było zakończyć w ciągu pierwszych kilku miesięcy agresji. Wtedy można było rozmawiać o warunkach zakończenia wojny, gwarancjach ze strony Zachodu. Dzisiaj już wojna się zatrzyma tylko wtedy, gdy strony wyczerpią swoje zasoby. Dopóki w Rosji nie zakończą się zasoby – mówi „Rzeczpospolitej” znany ukraiński ekspert, który zastrzega sobie anonimowość.

– Wojna na naszym terytorium powinna się zakończyć jak najszybciej, bo co roku liczba ludności naszego kraju będzie kurczyła się o jakieś 5 mln ludzi. Chodzi o przetrwanie naszego narodu. Zachód powinien dążyć do zatrzymania tej wojny, ale udzielając nam prawdziwych gwarancji, nie zajmować się bzdurami. Jeżeli nie chcą przyjąć nas do NATO, to Amerykanie powinni zadeklarować, że wkroczą do wojny z Rosją, jeżeli Kreml złamie warunki rozejmu – twierdzi.