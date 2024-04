Całe grupy społeczne korzystają na konflikcie z Ukrainą. Wojna sposobem na biedę

Politolog Kiriłł Szamijew twierdzi, że związane z wojną celowe działania kremlowskich władz znacznie zmniejszyły też nierówności społeczne. Zmieniły również strukturę społeczną, gdyż na wojnie zarabiają nie tylko milionerzy, ale i duże grupy, głównie w biednych regionach.

– Obecnie w Rosji postępują globalne zmiany środowiska polityczno-gospodarczego. Trwa ogromny eksperyment z redystrybucją własności zachodnich firm (które opuściły kraj – red.), pompowanie ogromnej ilości pieniędzy w kompleks zbrojeniowy i afiliowane przy nim struktury – opisuje Szamijew.

– Rosja bardzo poważnie zmieni się do końca wojny. To będzie nowy kraj, z nową klasą bogatych – dodaje.

Milion rubli za zgłoszenie się do służby

Poprzez werbunek do armii Kreml pompuje ogromne fundusze w najbiedniejsze regiony, skąd pochodzi najwięcej chętnych do służby. W niektórych obwodach za samo zgłoszenie się dostają do miliona rubli (nauczyciel w szkole miesięcznie zarabia ok. 40 tys.). Zarówno oni, jak i ich rodziny otrzymują nagle bardzo duże pieniądze, windujące ich do miejscowych elit. Ale też całkowicie uzależniając od wojny i Putina.

Ponadto służba w armii zapewnia bardzo dużo innych przywilejów polepszających status społeczny żołnierzy i ich rodzin po jej zakończeniu. Ich dzieci mają np. pierwszeństwo w przyjmowaniu na studia na tzw. miejsca budżetowe (czyli bez płacenia czesnego). Oni sami dostają po zakończeniu służby comiesięczne zapomogi, pierwszeństwo w kolejce do lekarzy i sanatoriów, państwowe ubezpieczenie na zdrowie.