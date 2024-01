Kreml znalazł nowych donatorów. Klienci banków dofinansują rosyjską wojnę

W 2024 r. Federalna Służba Podatkowa (FTS) Rosji po raz pierwszy ściągnie podatek od dochodów odsetkowych od lokat bankowych osób fizycznych. Podatek dotknie tych obywateli federacji, którzy w 2023 r. ulokowali pieniądze na rachunkach bankowych oraz lokatach i uzyskali z tego tytułu dochód odsetkowy, przekraczający kwotę wolną od podatku, czyli 150 tysięcy rubli (6568 zł). Rosyjski reżim chce w ten sposób dorzucić do wojskowego budżetu ok. 312 mld rubli (13,75 mld zł) w ciągu lat 2024-2026.

Od odziedziczonych pieniędzy podatku nie będzie

Przy obliczaniu podatku dochód odsetkowy osoby fizycznej uzyskany za 2023 rok zostanie uwzględniony na wszystkich istniejących rachunkach oraz depozytach w rublach i walutach obcych we wszystkich bankach. Moment otwierania lokat i ich wielkość nie mają znaczenia. Opodatkowaniem nie będą objęte dochody uzyskane z depozytów z rentownością poniżej 1 proc. (takich przy stopie bazowej na poziomie 16 proc. w Rosji nie ma), a także z depozytów, które klient odziedziczył.

Nie ma konieczności deklarowania takiego dochodu. Do 1 lutego 2024 r. banki będą musiały przesyłać do Federalnej Służby Podatkowej informacje o kwocie odsetek wypłaconych każdemu deponentowi. Urząd skarbowy samodzielnie zgromadzi dane o kliencie z różnych banków, obliczy dla niego kwotę podatku i wyśle ​​obywatelowi wezwanie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek trzeba będzie zapłacić przed 1 grudnia 2024 r. – pisze gazeta RBK.

W 2023 r. regulator podniósł stopę bazową pięciokrotnie – z 7,5 do 16 proc. rocznie. Do obliczenia podstawy wolnej od podatku za rok ubiegły przyjmuje się wartość stawki z dnia 1 grudnia – 15 proc. w skali roku. Zatem, jeśli dochód klienta ze wszystkich dostępnych depozytów w okresie sprawozdawczym nie przekroczył 150 tysięcy rubli, nie będzie musiał płacić nowego podatku.