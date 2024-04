Do 2531 roku wszyscy Japończycy będą nosić to samo nazwisko?

- Jeśli każdy będzie nazywał się Sato, będziemy musieli odwoływać się do imion lub liczb — podkreślił prof. Yoshida. - Nie sądzę, że byłby to dobry świat do tego, by w nim żyć - dodał.



Naród składający się z samych Satów (...) podważy godność jednostki Prof. Hiroshi Yoshida, profesor ekonomii z Uniwersytetu Tohoku

Nazwisko Sato już dziś najpopularniejszym nazwiskiem w Japonii — obecnie nosi je ok. 1,5 proc. mieszkańców kraju, jak wynika z przeprowadzonego w marcu 2023 roku badania. Drugie najpopularniejsze nazwisko w Japonii to Suzuki.



Gdyby małżonkowie mogli nosić inne nazwiska, wówczas do 2531 r. 7,96 proc. mieszkańców kraju będzie nazywać się Sato

Prof. Yoshida zapewnia, że jego badanie — którego wyniki opublikowano 1 kwietnia — nie jest żartem na Prima Aprilis.



- Naród składający się z samych Satów (...) podważy godność jednostki — stwierdził uczony cytowany przez "Asahi Shimbun".



Według kalkulacji prof. Yoshidy do 2 446 połowa Japończyków będzie nosić nazwisko Sato, a w 2531 roku — 100 proc., jeśli przyrost liczby osób z takim nazwiskiem utrzyma się na poziomie z 2023 roku.