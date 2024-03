Czytaj więcej Polityka Protest Strajku Kobiet. "Hołownia, nazwij swoją partię Polska 1993" Najpierw przed Pałacem Prezydenckim, potem przed siedzibą Polski 2050 Szymona Hołowni odbył się protest zorganizowany przez Strajk Kobiet. Protestujące domagają się od prezydenta podpisania ustawy ws. dostępu do pigułki "dzień po" i jak najszybszych prac nad ustawami dotyczącymi liberalizacji przepisów aborcyjnych.

Zakazania dostępu do aborcji na życzenie do 12 tygodnia żądają wyborcy PiS i Konfederacji, w tych grupach ankietowanych odpowiedzi rozłożyły się w podobnym stosunku. Wśród wyborców PiS zakazu chce 66 proc., dostępu do aborcji — 23 proc. a zdania nie ma 11 proc. ankietowanych. Wśród sympatyków Konfederacji — odpowiednio 65 proc.m 31 proc. i 4 proc.



Sondaż. Aborcja legalna do 12 tygodnia. Kobiety bardziej zdecydowane, mężczyźni podzieleni

Biorąc pod uwagę płeć ankietowanych, większą zgodność co do legalizacji aborcji na żądanie do 12 tyg. wyrażają kobiety, choć i tu widoczne są różnice. Chce jej 62 proc. kobiet, nie chce — 28 proc., 10 proc. nie ma zdania.

Wśród mężczyzn niewiele ponad połowa, 52 proc., uważa, że taka aborcja powinna być legalna, 40 proc. ma zdanie przeciwne, a 8 proc. nie ma zdania.



Sondaż. Polacy chcą referendum aborcyjnego. Zapowiada się wysoka frekwencja

Instytut Badań Pollster spytał także Polaków, czy powinno się odbyć referendum aborcyjne, za którym optuje przede wszystkim Trzecia Droga, głównie ustami marszałka Sejmu Szymona Hołowni.