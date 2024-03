W maju 2023 roku japoński rząd zdecydował o zmianie klasyfikacji COVID-19 – zrównał jego status z grypą. Zniesiono wówczas także wcześniej stosowane środki bezpieczeństwa – między innymi zakaz przychodzenia do pracy osobom zakażonym. Eksperci także są zdania, że miało to wpływ na obecną sytuację. Ken Kikuchi, profesor chorób zakaźnych na prywatnym uniwersytecie medycznym w Tokio, w rozmowie z dziennikiem "The Guardian" powiedział, iż decyzja władz sprawiła, że Japończycy przestali tak często zasłaniać usta i nos w miejscach publicznych. Rzadziej niż wcześniej dezynfekują i myją także ręce, a to sprzyja rozprzestrzenianiu się bakterii wywołujących STSS. "Przejście COVID-19 może zmienić podatność na niektóre mikroorganizmy. Należy wyjaśnić cykl infekcji ciężkich inwazyjnych chorób paciorkowcowych i natychmiast je opanować - zaznaczył ekspert.

Japoński minister zdrowia Japonii Keizo Takemi, ze względu na trudną sytuację, zaapelował do obywateli, by zachowali środki ostrożności i przestrzegali zasad higieny. Jak zaznaczył, istotne jest, by podejmować kroki zapobiegawcze.

Zespół paciorkowcowego wstrząsu toksycznego (STSS). Objawy obejmują:

wysoką gorączkę

dreszcze

bóle mięśni

nudności i/lub wymioty

biegunkę

wysypkę rumieniowo-plamistą

ból głowy

zawroty głowy, dezorientację, omdlenia

niskie ciśnienie krwi

tachykardię

przekrwienie błon śluzowych

złuszczanie się skóry na podeszwach stóp lub dłoniach

obniżoną liczbę płytek krwi

zaburzenia krzepnięcia krwi

Zespół paciorkowcowego wstrząsu toksycznego (STSS) – powikłania

Jak czytamy w portalu doz.pl, nawet w przypadku wdrożenia agresywnego leczenia, może dojść do rozwoju powikłań, które mogą obejmować: