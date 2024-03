Nie żyje Tomasz Guzowski. Łukasz Mejza przedstawiał go jako "ozdrowieńca"

Łukasz Mejza przedstawia Tomasza Guzowskiego. Miał być dowodem na skuteczność oferowanej terapii

Na tej samej konferencji Mejza przedstawił Tomasza Guzowskiego — swojego, jak zapewniał, przyjaciela, który po wspomnianej terapii w Meksyku, gdzie jeździł trzykrotnie, ozdrowiał i namówił Mejzę na założenie firmy. Guzowski był chory na adrenoleukodystrofię, inaczej chorobę Siemerlinga-Creutzfeldta, o podłożu genetycznym, charakteryzująca się m.in. postępującym niedowładem kończyn. Jedyna znane jak dotąd metody pozwalają tylko na spowolnienie tej choroby.



Podczas konferencji prasowej Guzowski wstał z wózka inwalidzkiego, na którym przyjechał, aby udowodnić skuteczność oferowanej przez Vinci NeoClinic terapii.



Tomasz Guzowski nie żyje

W poniedziałek 4 marca nad ranem Tomasz Guzowski zmarł - poinformowała „Gazeta Wyborcza”.



Kuzyn mężczyzny, Bartosz Guzowski, w rozmowie z dziennikiem stwierdził, że terapia, której się poddał, była „fikcją i mistyfikacją” i w żaden sposób nie poprawiła jego stanu.



- Mejza powinien zostać ukarany, bo dawał fałszywą nadzieję, obiecywał coś co nie było możliwe do spełnienia, wykorzystał Tomka — mówi Bartosz Guzowski. Powiedział także, że mimo zapewnień Mejzy, to właśnie polityk namówił Tomasza Guzowskiego na założenie firmy.