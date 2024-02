Zabawka z podsłuchem w żłobku. Na nagraniu wyzwiska i groźby wobec 2-latków

Rodzice dzieci, które uczęszczały do żłobka w Legionowie, zauważyli niepokojące zachowanie swoich pociech, w związku z czym zdecydowali się sprawdzić, co może dziać się w placówce. Do jednej z zabawek schowany został dyktafon, który zarejestrował skandaliczne zachowanie kobiet zajmujących się dziećmi. "Debilu", "wystawię cię na zimno", "dobrze by było, jakbyś zachorował" — to jedne ze słów, które opiekunki z miejskiego żłobka "Motylkowy Świat” w Legionowie używały wobec swoich podopiecznych.

Reklama

Legionowo: Skandaliczne zachowanie opiekunek pracujących w żłobku. Wyzywały i straszyły dzieci

Po tym, jak wyszło na jaw, jak wobec dzieci zachowują się pracownice żłobka, rodzice spotkali się z dyrektorką placówki Moniką Poszytek. Kobieta zapoznała się z nagraniami i zdecydowała o dyscyplinarnym zwolnieniu opiekunek. Jak zaznaczyła w rozmowie z TVN Warszawa, pracownice żłobka „niewłaściwie komunikowały się z dziećmi” i zachowywały się wobec nich w sposób „nieempatyczny”. Kobieta zapewniła także, że nie ma dowodów na to, by w żłobku dochodziło do przemocy fizycznej.

Czytaj więcej Społeczeństwo Interwencja policji w przedszkolu. Było prowadzone nielegalnie Zaniepokojeni rodzice dzieci, które uczęszczały do przedszkola niepublicznego przy ul. Noakowskiego w Szczecinie postanowili zainterweniować. Zwrócili uwagę na brak jedzenia, nagłe zmiany kadrowe i "dziwne zachowanie jednego z pracowników". W wyniku zgłoszenia, interweniowała policja. Okazało się, że przedszkole było prowadzone nielegalnie.

Do sprawy odniosła się Rzeczniczka Praw Dziecka

Do sprawy odniósł się między innymi legionowski urząd. "Pragniemy wyrazić ubolewanie, że doszło do takiej sytuacji, nie ma naszej zgody na jakąkolwiek formę nagannych zachowań wobec dzieci, nawet słownych'" — czytamy w wydanym oświadczeniu dotyczącym sprawy. Jak przekazano, grupie dzieci przydzielony zostanie psycholog we współpracy z legionowską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Bezpłatne konsultacje będą mieli zapewnione także rodzice.

Z inicjatywy władz Legionowa zorganizowano również konferencję "Ostrożnie. Rozsądnie – dziecko”. Udział w niej wzięli eksperci, policjanci oraz Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. „Razem z ekspertami rozmawialiśmy o aspektach prawnych pomocy dzieciom pokrzywdzonym przemocą. Podczas konferencji został również poruszony temat wpływu przemocy na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka” – napisała we wpisie opublikowanym na Facebooku Horna-Cieślak.