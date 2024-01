„Gdy wprowadzamy adres internetowym w pole wyszukiwania przeglądarki, to ona najpierw kieruje się do czegoś w rodzaju „książki adresowej” czyli DNS, by tam otrzymać dane o adresie IP, na który powinna się skierować, by dotrzeć do potrzebnej nam strony. (…) DNS zaś ma ochronę w postaci cyfrowego podpisu, który nazywa się DNSSEC. To on chroni „książkę adresową” przed działaniami oszustów” – wyjaśniał niezależny, rosyjski portal „Sietiewyje Swobody” („Wolności w sieci”) rosyjskim internautom, zaniepokojonym, jak to wszystko działa.

Tyle, że właśnie przestało działać. Po dwóch godzinach wszystko wróciło mniej więcej do normy.

Kto stoi za awarią w Rosji? Hakerzy, ukraiński wywiad czy zwykłe niechlujstwo

Władze jednak nie poinformowały co było przyczyną katastrofy, poza pierwszym, niezbyt zrozumiałym komunikatem sugerującym jakieś działania z zewnątrz kraju.

Niezależni eksperci w Rosji dopatrzyli się trzech możliwości. Pierwszą, rzecz jasna był atak hakerski. Ale dotychczas żadnej takiej grupie nie udało się doprowadzić do awarii w skali całego kraju.

Co prawda między Rosją a Ukrainą trwa zajadła wojna hakerska, ale Kijów nie chwalił się aż takimi sukcesami. Tuż przed awarią ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że jego łupem padł serwer łączności specjalnej rosyjskiego ministerstwa obrony, ale sam atak miał miejsce kilka dni wcześniej.