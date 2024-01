Ostrzeżenia pogodowe w Polsce. IMGW alarmuje

"Prognozujemy wzrost temperatury powietrza oraz opady deszczu powodujące odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej" – czytamy w opublikowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) komunikacie. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia na terenie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem powiatów północno-zachodnich), podlaskiego, mazowieckiego (z wyjątkiem południowych i południowo-wschodnich powiatów), dolnośląskiego i opolskiego (dla południowych powiatów).

Ostrzeżenia przed roztopami i silnym wiatrem

Urząd Miejski w Gdańsku poinformował we wtorek, że Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie od Latarni Rozewie do wschodniej granicy. Alert obowiązuje do godziny 23.00 we wtorek. Synoptycy prognozują, że wystąpi wiatr południowo-zachodni w porywach do 7-8 w skali Beauforta.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował również o ostrzeżeniach pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla północnych powiatów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alerty obowiązują do godziny 18 we wtorek. "W strefie nadmorskiej prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu" – czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. Co oznacza?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.