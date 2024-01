Kolejka na Kasprowy Wierch nie działa. Powodem awaria

Chcąc dotrzeć do kolejki w Dolinie Goryczkowej, należy wyruszyć z Kuźnic zielonym szlakiem. Zajmuje to około 45 min. Do wyciągu w Dolinie Gąsienicowej także można dotrzeć z Kuźnic – w około 1 godz. 30 min.

Jak poinformowano, w związku z wyłączeniem z ruchu kolei głównej na Kasprowy Wierch, PKL oferuje dla narciarzy skipassy na kolejki krzesełkowe w Dolinach Gąsienicowej i Goryczkowej w specjalnej cenie.