Rosjanie proszą Putina o ciepło. Mimo mrozów wiele miejscowości nie ma ogrzewania

Bez ogrzewania pozostało wielu mieszkańców leżącej tuż obok Moskwy miejscowości Łytkarino, gdzie ratując się przed mrozami, ludzie od kilku dni palą ogniska pod zamarzającymi blokami.

– Zamarzamy. Mieszkańcy wychodzą protestować, palą drewno, bo w domach jest zimno – mówi w lokalnych mediach jedna z mieszkanek. Z brakiem prądu i ogrzewania, jak relacjonuje rosyjska redakcja BBC, w ostatnich dniach mierzyły się setki tysięcy mieszkańców obwodów jarosławskiego i leningradzkiego, Riazania i Woroneża. Na brak ciepła narzekali też mieszkańcy moskiewskiej dzielnicy Chimki. We wtorek bez ogrzewania pozostawała jedna z dzielnic podmoskiewskiego Dmitrowska, w sumie niemal 30 wielopiętrowych bloków, przedszkole i szkoła. Władze w rządowych mediach zazwyczaj „na wyrost” informują, że ciepło powróci w najbliższym czasie, ale w rzeczywistości powraca dopiero kilka dni później.

– Jak można przeżyć przy takiej temperaturze? Brakuje słów. To nie życie, to próba przetrwania. Prosimy zwrócić na nas uwagę – apelują do Putina mieszkańcy podmoskiewskiego Woskresenska. Twierdzą, że miejscowe władze znają ich problemy i „nic nie robią”.

Od podobnych apeli już roi się w rosyjskiej sieci. Co na to Kreml? Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow tłumaczył się we wtorek, że wszystko przez wysokie mrozy i „zużyte sieci ciepłownicze”. – Ani w ciągu 10, ani 15 lat nie da się odnowić wszystkich rur, całej infrastruktury komunalnej – tłumaczył Pieskow.