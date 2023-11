Snoop Dogg wcale nie rzuca palenia marihuany. Chodziło o nową współpracę

Amerykański raper i aktor SnoopDogg, urodzony jako Calvin Cordozar Broadus Junior, który znany jest z zamiłowania do marihuany, ogłosił w minionym tygodniu, że rzuca palenie. Nie zaznaczył wówczas, jaki rodzaj palenia ma na myśli. Biorąc pod uwagę utrzymaną w poważnej stylistyce czarno-białą fotografię artysty stanowiącą część oświadczenia nie można było także stwierdzić, czy deklaracja Snoop Dogga nie jest żartem.

"Po wielu przemyśleniach i rozmowach z rodziną zdecydowałem się rzucić palenie. Proszę o uszanowanie mojej prywatności w tym czasie" - napisał Snoop Dogg we wpisach opublikowanych na Instagramie oraz na platformie X (dawniej Twitter).

Część internautów sceptycznie podeszła do wyznania rapera. "Dziś nie prima aprilis, Snoop" - napisał jeden z komentujących post rapera w serwisie X. "Czekam na zwrot akcji" - dodał inny. "Za dwa dni (Snoop Dogg - red.) ogłosi, że jego konto zostało zhakowane" - napisał kolejny. Inni domyślili się jednak o co może chodzić. Dziś jest już wszystko jasne – raper potwierdził to, co przypuszczała część jego fanów.