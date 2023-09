Dwa lata temu prawnik McAfee'ego Javier Villalba mówił, że miał stały kontakt telefoniczny ze swym klientem i że McAfee w żadnym momencie nie okazywał, by był szczególnie zmartwiony. - Nie dał żadnego sygnału, który mogły pozwolić nam pomyśleć, że może do tego (samobójstwa - red.) dojść - zaznaczył prawnik.

"Jest mi tu dobrze. Mam przyjaciół. Jedzenie jest dobre. Wszystko jest dobrze. Wiedzcie, że jeśli się powieszę, jak Epstein, to nie będzie moja wina" - napisał McAfee w mediach społecznościowych krótko po zatrzymaniu w Hiszpanii. We wpisie odniósł się do śmierci Jeffreya Epsteina, który w sierpniu 2019 r. został znaleziony martwy w celi więzienia w Nowym Jorku.