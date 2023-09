Szansa na wygraną głównej nagrody w loterii Mega Millions wynosi 1 do 302,6 milionów. Dla porównania, szansa trafienia szóstki w polskim Lotto wynosi ok. 1 do 13,9 mln. Do tej pory najwyższa wygrana w Mega Millions wynosiła 1,537 mld dol. (6,77 mld zł) i padła w 2018 r. w Karolinie Południowej.

Zgodnie z nowym prawem Florydy, nazwisko zwycięzcy loterii pozostaje anonimowe przez 90 dni od zgłoszenia się po nagrodę, później dane szczęśliwcy i miejsce jego zamieszkania mogą zostać podane do publicznej wiadomości. W loterii Mega Millions można zdecydować się na jednorazową wypłatę części nagrody (na decyzję jest 60 dni) lub wybrać całość sumy w 30 rocznych ratach (takiego wyboru można dokonać w ciągu 180 dni). Nie wiadomo, którą opcję wybrał zwycięzca z Florydy.



Zwycięzca loterii będzie musiał zapłacić podatek federalny od wygranej. Na Florydzie nie ma stanowego podatku dochodowego.

Jeżeli posiadacz zwycięskiego kuponu nie zgłosiłby się po odbiór nagrody, 80 proc. jego wygranej trafiłoby na fundusz edukacyjny, a reszta wróciłaby do puli nagród na następne losowanie.