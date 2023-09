Były członek Secret Sercive Jonathan Wackrow powiedział w rozmowie z CNN, że Commander "stanowi znaczące zagrożenie" dla agentów. - Biały Dom jest wyjątkowy, bo to rezydencja prezydenta, ale jest to jednocześnie miejsce pracy dla setek czy tysięcy ludzi. Nie można sprowadzać zagrożenia do miejsca pracy - podkreślił.

Psy Joe Bidena. W Białym Domu mieszkał nie tylko Commander

Należący do prezydenta USA owczarek niemiecki o imieniu Commander to młodszy z dwóch psów rodziny Bidenów. Pies przybył do Białego Domu jako szczeniak w 2021 roku – był prezentem od brata Joe Bidena, Jamesa.

Majorowi – drugiemu zwierzęciu Bidena, który zamieszkiwał Biały Dom – również zdarzało się ugryźć funkcjonariuszy Serce Service. Pies mieszkał w Waszyngtonie od stycznia do grudnia 2021 roku. Eksperci przekonali jednak prezydenta USA, że lepszym miejscem dla niego będzie spokojniejsze środowisko. Wówczas w Białym Domu zamieszkał Commander.

Po przeprowadzce Joe Bidena do Białego Domu wraz z Majorem mieszkał także pies o imieniu Champ. W czerwcu 2021 roku 13-letnie zwierzę zmarło.