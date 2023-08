Tajwańczyk chodzi po wyspie z plastikowym karabinem. "Bądźcie gotowi na wojnę"

W dobie rosnącego braku zaufania do wszystkich tradycyjnych instytucji, od rządów po instytucje biznesowe, religijne czy edukacyjne, amerykańska pionierka internetu, przedsiębiorczyni i myślicielka Lisa Gansky podzieliła się z nami swoją definicją zaufania: „Zaufanie to umowa społeczna, rodzaj porozumienia lub wzajemne oczekiwania”. Według niej, technologia nie daje wszystkich odpowiedzi i rozwiązań, aby zaradzić globalnemu kryzysowi zaufania, ale może być częścią tego rozwiązania: „Technologia nas nie uratuje, musimy się zjednoczyć, ale technologia pomoże nam budować zaufanie w sposób bardziej dopasowany do potrzeb i stylu życia, niż typowe stare instytucje rodem z XX wieku”.