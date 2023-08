Himalaiści na K2 mijali umierającego tragarza. Wszczęto dochodzenie

Broniła się przed zarzutami dwóch innych wspinaczy, którzy byli tego dnia na K2, Austriaka Wilhelma Steindla i Niemca Philipa Flaemiga, którzy przerwali wspinaczkę z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, ale zrekonstruowali wydarzenia przeglądając nagrania z drona.

Na nagraniu widać było, jak dziesiątki wspinaczy mijają ciężko rannego Hassana, zamiast przyjść mu z pomocą.

Steindl twierdził, że tragarz mógł zostać uratowany, gdyby inni wspinacze, w tym pani Harila i jej zespół, zrezygnowali z próby zdobycia szczytu.

- Mamy tu do czynienia z podwójnym standardem. Gdybym ja lub jakikolwiek inny człowiek z Zachodu tam leżał, zrobiono by wszystko, by ich uratować - powiedział Steindl agencji Associated Press. - Każdy musiałby zawrócić, by sprowadzić ranną osobę z powrotem do doliny - dodał.

Harila: Zespół "godzinami próbował" uratować mężczyznę

W rozmowie ze Sky News powiedziała, że jej zespół "godzinami próbował uratować" Hassana - a jeden z członków zespołu nawet zdjął maskę tlenową i dał mu ją, ponieważ nie miał własnej.

Powiedziała, że Hassan zwisał z liny do góry nogami po upadku z wąskiego gardła, które opisała jako "prawdopodobnie najbardziej niebezpieczną część K2".