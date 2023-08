Po dekadzie wrócił do domu. Odwiedził wszystkie państwa świata bez latania samolotem

Jednym z powodów, dla których Duńczyk nie skończył swojego projektu na czas, były – jak czytamy w CNN – niepokoje społeczne w poszczególnych państwach, problemy biurokratyczne i logistyczne, wybuch epidemii eboli w Afryce Zachodniej, a następnie pandemii koronawirusa, która zatrzymała Pedersena na dwa lata w Hongkongu. To właśnie wtedy mężczyzna rozważał zakończenie wyprawy. Ostatecznie jednak zdecydował, że będzie kontynuował projekt.

Torbjørn "Thor" Pedersen po dekadzie wrócił do domu

Ostatnim odwiedzonym przez Torbjørna "Thora" Pedersena państwem były Malediwy, gdzie postanowił odpocząć. To właśnie stamtąd powrócił po niespełna 10 latach do Danii. Także bez korzystania z samolotu.

26 lipca Duńczyk swoją podróż zakończył oficjalnie w porcie Aarhus na wschodnim wybrzeżu Danii. Na miejscu czekało na niego około 150 osób. Wśród nich była między innymi jego żona Le. Pedersen oświadczył się jej podczas podróży, na szczycie Mt Kenya w 2016 roku, a następnie pobrał się z kobietą w 2021 roku.

- Odkąd wróciłem, widziałem już wiele zapłakanych oczu – ludzie podchodzili, by mnie przytulić - mówi Pedersen w rozmowie z CNN. - Otrzymałem też wiele prezentów – duńskie piwo, mleko, żywność – i poznałem ludzi, którzy śledzą moje media społecznościowe z Kolumbii, Australii, Norwegii. To niesamowite - podkreśla. - Moja rodzina jest naprawdę dumna. Jest tu dużo miłości. Powrót do domu to coś, na czym się skupiałem – coś, co chciałem urzeczywistnić przez najdłuższy czas. Ale wciąż przetwarzam, że podróż się skończyła i zastanawiam się, co będzie dalej - dodaje.

W opinii Duńczyka niebawem powtórzenie takiej podróży może być już niemożliwe. Coraz więcej połączeń wodnych zniknęło bowiem na koszt samolotów, a przejścia graniczne stały się bardziej rygorystyczne.