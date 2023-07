Malezja odwołuje festiwal muzyczny po pocałunku artystów na scenie

Do zdarzenia na scenie doszło w piątek wieczorem podczas Good Vibes Festival w Kuala Lumpur. Władze kraju ogłosiły, że w związku z tym zostają odwołane występu artystów zaplanowane na kolejne dni.

Akty homoseksualne są nielegalne w Malezji i podlegają karze grzywny i do 20 lat więzienia.

- Nie widzę sensu zapraszania The 1975 do kraju, a następnie mówienia nam, z kim możemy uprawiać seks - mówił ze sceny Matty Healy, wokalista The 1975.

- Niestety, nie otrzymacie zestawu mnóstwa podnoszących na duchu piosenek, ponieważ jestem cholernie wściekły. I to nie jest w porządku wobec was, ponieważ nie reprezentujecie swojego rządu. Jesteście młodymi ludźmi i jestem pewien, że wielu z was jest gejami i jest postępowa" - powiedział zwracając się do publiczności.