Z sondażu wynika, że Polskę za kraj wrogi uważa 1 proc. Ukraińców. Co setny Ukrainiec uważa za wrogie państwo Wielką Brytanię, co pięćdziesiąty - Niemcy, co dwudziesty piąty - Turcję. Co trzeci (34 proc. wskazań) Ukrainiec jest zdania, że wrogim wobec Ukrainy państwem są Chiny.

Informując o wynikach sondażu agencja Interfax Ukraina zauważa, że poprawił się stosunek Ukraińców do Niemiec - odsetek osób uważających RFN za państwo przyjazne wzrósł od ubiegłego roku o 15 pkt. proc.

Zmiana stosunku Ukraińców do Chin i Turcji

Pogarsza się stosunek Ukraińców do Chin i Turcji - wynika z badania. W październiku ubiegłego roku Chiny najczęściej (63 proc. wskazań) były w sondażu Rating uważane za kraj raczej neutralny wobec Ukrainy.

Z badania wynika, że przed rokiem Ukraińcy częściej (51 do 39 proc.) uważali Turcję za kraj przyjazny niż neutralny, teraz ankietowani częściej wybierali odpowiedź "neutralny" niż "przyjazny" (48 do 40 proc.).

Sondaż został przeprowadzony 1 i 2 czerwca 2023 r. wśród osób powyżej 18 roku życia we wszystkich obwodach Ukrainy, z wyjątkiem okupowanych przez Rosję Krymu oraz Donbasu, a także obszarów, na których w momencie przeprowadzania badania nie było dostępu do usług ukraińskiej telefonii komórkowej. Ankietę przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 osób, margines błędu nie przekracza 3,1 proc.