Instytut Meteorologii i Gospodarki (IMGW) Wodnej informuje, że do Polski nadciągają niebezpieczne upały. Wydano ostrzeżenie obowiązujące od wtorku 20 czerwca od godziny 20.00 do środy 21 czerwca do godziny 18.00.

Jaka pogoda będzie w Polsce? Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi upałami

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez IMGW na Twitterze, możemy spodziewać się upałów – termometry w niektórych miejscach w Polsce wskazywać będą od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy? Miejscami 18°C.

Dziś, 20 czerwca, zachmurzenie będzie małe, w drugiej połowie dnia wzrastające do dużego. Miejscami na zachodzie i wschodzie Polski wystąpią przelotne deszcze oraz burze, lokalnie z gradem. Opad podczas burz do 20 mm. Temperatura od 25°C na wschodzie do 31°C na zachodzie. Wiatr przeważnie będzie słaby i zmienny.

IMGW zapowiada burze. Gdzie wystąpią?

Od godzin południowych na krańcach wschodnich i północno-wschodnich miejscami utworzą się burze. Na zachodzie kraju burze będą rozwijać się zaś w godzinach popołudniowych.