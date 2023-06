W sobotę o 14 Parada Równości ruszyła ze zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Emilii Plater. Przeszła ulicą Marszałkowską do placu Konstytucji, dalej ulicą Waryńskiego do ronda Jazdy Polskiej, gdzie skręciła w aleję Armii Ludowej, by dotrzeć do alei Niepodległości, Chałubińskiego i alei Jana Pawła II. Na rondzie ONZ uczestnicy wydarzenia ponownie skręcili w ulicę Świętokrzyską - relacjonuje Onet.



Imprezę objął honorowym patronatem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, którego przemówienie było sygnałem do rozpoczęcia parady.

Trzaskowski mówił m.in., że parada jest sygnałem dla całego świata, że Warszawa jest "europejska, tolerancyjna i uśmiechnięta".

Podkreślił, że są tacy, którzy usiłują mamić społeczeństwo, że te cechy, jak też wolność i różnorodność są "zagrożeniem dla polskiej rodziny".