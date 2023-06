"W tym roku ostatnią szóstkę wywracamy do góry nogami!Już 24.06.2023 z Dębek, Krokowej, Karwi, Ostrowa, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa, Władysławowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni oraz Juraty do Helu zawiezie Was linia 669! " - pisze na Facebooku PKS Gdynia.

Reklama

Powodów zmiany nie podano, ale wywołała ona burzliwą dyskusje pod postem właściciela linii. Według internautów linia 666 była popularna nawet za granicą, a zmiana jest przykładem, "jak nie robić marketingu".

Czytaj więcej Kraj Fronda: Autobus 666. Diabelska propaganda na Helu "Na Helu od lat obecna jest gorsząca propaganda antychrześcijańska, w gruncie rzeczy - wprost satanistyczna" - pisze katolicki portal Fronda.pl. Chodzi o autobus linii 666.

Choć wielu komentujących domaga się odpowiedzi na pytanie, kto i z jakiego powodu zdecydował o zmianie numeru linii, wyjaśnienia się nie doczekali.

Walka o zmianę numeru linii toczyła się jednak od lat. W 2018 roku portal Fronda.pl dopatrzył się w autobusie 666 "diabelskiej propagandy", zauważając, że 666 to Liczba Bestii z Apokalipsy św. Jana, a autobus jeździ do piekła (hell - ang. piekło).