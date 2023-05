Włoski sąd darował życie niedźwiedzicy. Na razie

Sąd administracyjny w Trydencie częściowo przychylił się do apeli tych ostatnich, zamrażając decyzję o uśpieniu zwierzęcia do 27 czerwca, dając obu stronom czas na zgromadzenie dowodów w tej sprawie.



Obrońcy praw zwierząt mają rozwinąć swoją propozycję przeniesienia niedźwiedzicy do rezerwatu we Włoszech lub za granicą jako alternatywy dla zabicia zwierzęcia. Kolejna rozprawa w tej sprawie ma się odbyć 14 grudnia więc - zdaniem obrońców praw człowieka - oznacza to, iż do tego czasu niedźwiedzica nie może być zabita.



Sędziowie zawiesili też na miesiąc decyzję o uśpieniu innego niedźwiedzia, MJ5, który nie został jeszcze schwytany. Ten niedźwiedź też ma być uśpiony, ponieważ w marcu zaatakował mężczyznę wyprowadzającego psa na spacer.



Lokalny rząd twierdzi, że w Trydencie na wolności żyło w 2021 r. ok. 100 niedźwiedzi, a ich liczba zwiększała się co roku o 10 proc. (poczynając od 2015 roku).



Zdaniem gubernatora Trydentu, Maurizio Fugattiego, optymalna liczba niedźwiedzi w prowincji powinna wynosić ok. 50, a w Trydencie - według jego szacunków - jest ok. 70 "nadliczbowych" niedźwiedzi.