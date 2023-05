Przełom w sprawie Madeleine McCann? Policji w poszukiwaniach pomagają psy tropiące

Rejon ten był już przeszukiwany w 2008 roku – wówczas nie udało się odnaleźć ciała zaginionej Madeleine McCann.

45-letni Brückner, będący obywatelem Niemiec, wszystkiego się wypiera. Twierdzi, że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem Madeleine.

Są to pierwsze, tak duże poszukiwania dziewczynki od dziewięciu lat. Określa się je jako "przełom w śledztwie".

Zaginięcie Madeleine McCann

Madeleine zniknęła z pokoju kurortu wypoczynkowego w Praia da Luz 3 maja 2007. Z zeznań jej rodziców wynika, iż zostawili ją śpiącą wraz z dwójką rodzeństwa i poszli na kolację z przyjaciółmi do pobliskiego baru.

Kate i Gerry McCann twierdzą, że co kilkanaście minut chodzili do pokoju, by sprawdzić, co się dzieje z ich dziećmi. Około 22.00 matka Madeleine miała odkryć, że Madeleine nie ma w pokoju.