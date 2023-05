Odnaleziono zaginioną przed laty dziewczynkę. Pomógł serial serwisu Netflix?

Kayla Unbehaun miała zaledwie 9 lat, kiedy na początku lipca 2017 roku uprowadziła ją matka, która została pozbawiona części praw rodzicielskich – kobieta mogła jedynie odwiedzać córkę, a stałe prawo do opieki miał ojciec dziecka. Po raz ostatni dziewczynkę widziano 4 lipca 2017 roku w South Elgin w stanie Illinois. Gdy pewnego dnia ojciec 9-latki chciał odebrać ją z domu matki w Wheaton, okazało się, że ani kobiety, ani dziecka nie ma na miejscu.

Od kiedy dziewczynka zniknęła bez śladu, była poszukiwana. Są jednak dobre wieści – zaginione dziecko po sześciu latach odnaleziono całe i zdrowe.

Rozpoznanie i odnalezienie dziecka ułatwiło bez wątpienia to, że o sprawie było dość głośno. Krajowe Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych publikowało w sieci zdjęcia Kayli w wieku dziewięciu lat oraz komputerowo wygenerowane fotografie, która ukazywały, jak mająca już 15 lat dziewczyna może wyglądać dziś. Co więcej, uprowadzenie dziewczynki było tematem jednego z odcinków serialu “Niewyjaśnione tajemnice", który oglądać można w popularnym serwisie streamingowym Netflix. Możliwe, że to właśnie produkcja sprawiła, że sprawa zakończyła się szczęśliwie.

Sprawa Kayli Unbehaun w serialu Netflix. Dziecko odnalezione po sześciu latach

Jak informuje amerykański „Newsweek”, Kaylę Unbehaun w miniony weekend rozpoznał mężczyzna, który prawdopodobnie widział serial Netfliksa. Nie zostało to potwierdzone, ale miał on podkreślać, że „słyszał o historii dziewczynki w mediach”. Właściciel jednego ze sklepów znajdujących się w centrum handlowym w Asheville w Karolinie Północnej zobaczył dziecko oraz jego matkę i postanowił wezwać policję. Nie mylił się – 15 latka była porwaną przed laty Kaylą Unbehaun.