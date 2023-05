Prof. Kątna o śmierci 8-latka: Rodzina nie jest święta. Dziecko jest święte

- Służby czekają na to, że coś się zmieni. A zmieni się na tragiczny finał dla tego dziecka - dodała.



- Jest spora grupa rodzin, które nie poddają się żadnej korekcie, nowym zasadom. Tam nic nie działa - przekonywała też.



- System powinien być działający priorytetowo: szybko, skutecznie i z dużą stanowczością. To co jest w tej chwili jest działaniami pozorowanymi. Rodziny trzeba wspierać, ale trzeba je również kontrolować, reagować. Systemy stanowcze są pewnym ratunkiem, tym, co zabezpiecza dziecko przed oprawcami - mówiła prof. Kątna.

- Jeśli mały chłopiec, Kamil, dwukrotnie w piżamie zapłakany, zabłąkany był zatrzymywany na ulicy w środku nocy. Coś więcej trzeba? To dziecko powinno być zabrane z tej ulicy i już nie oddane rodzinie - dodała.