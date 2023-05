Morawiecki po śmierci 8-letniego Kamila poleci Ziobrze zaostrzyć kary

- Powinna być zdecydowanie wyższa kara dla takich potworów, którzy są w stanie niszczyć życie drugiego człowieka z premedytacją. Nie ma dla mnie odpowiedniej kary za takie zachowanie - dodał.



- Tutaj zawiódł czynnik ludzki, zawiodły instytucje. Nie chcę wchodzić we wzajemne wyłapywanie między tymi instytucjami niedoskonałości. To na pewno będzie przedmiotem dodatkowego namysłu - mówił też o śmierci 8-letniego Kamila premier.

Czytaj więcej Opinie Prawne Tomasz Pietryga: Dyżurny temat populistów Pomysł przywrócenia kary śmierci znowu „na chwilę” wrócił do mediów. Napędzają go między innymi niektórzy politycy, którzy próbują zyskać punkty na wstrząsającym przestępstwie.

- Chodzi o to, żeby przede wszystkim nie było znieczulicy społecznej w sytuacji, gdy coś się dzieje za ścianą, po drugiej stronie ulicy. By natychmiast można to było zasygnalizować, zgłosić do odpowiednich organów, jeśli dzieje się krzywda dziecku, niewinnemu człowiekowi, bezbronnemu człowiekowi - dodał.



- To co dotknęło tego małego, biednego Kamilka jest kolejnym apelem do wszystkich Polaków o to, by być czujnym, by patrzeć czy wokół nas nie dzieje się krzywda drugiemu człowiekowi i czy nie należy tego gdzieś zgłosić. I o to wszystko proszę, o to też apeluję - zakończył.



- Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem - zapewniła z kolei minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.