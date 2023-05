Tunezja: Strzały w pobliżu synagogi na Djerbie. Są ofiary

Wśród rannych jest sześciu ochroniarzy i czterech cywilów - podaje MSW. Resort nie precyzuje w jaki sposób zostali oni ranni, ani czy zostali postrzeleni przez napastnika, którego personaliów nie ujawniono.

Napastnik, żołnierz Gwardii Narodowej, który miał służyć w ośrodku Gwardii Narodowej w portowym mieście Aghir, najpierw zabił swojego kolegę z broni służbowej, potem zabrał mu amunicję i skierował się w stronę synagogi - relacjonuje MSW Tunezji.

W 2002 roku doszło do zamachu bombowego na tę samą synagogę

Kiedy dotarł na miejsce, otworzył ogień do ochroniarzy dbających o bezpieczeństwo świątyni, którzy odpowiedzieli ogniem i zabili go, zanim dotarł do wejścia do świątyni. Synagoga jest obecnie nieczynna.



Na nagraniach dostępnych w sieci widać biegnących, spanikowanych ludzi, w tle słychać strzały.