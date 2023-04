Jak białoruskie służby rekrutują kurierów

Zdaniem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, to dowód, że za nielegalną migrację na granicy polsko-białoruskiej odpowiedzialne są służby białoruskie, które są zaangażowane w organizowanie przekraczania granicy naszego państwa wbrew obowiązującym przepisom.

Grupy przestępcze zajmujące się przemytem ludzi przez granicę i przewozem ich na zachód Europy zmuszone są szukać nowych metod i nowych osób chętnych do świadczenia takich usług.

O skali świadczą dane - od początku tego roku zatrzymanych zostało już 249 osób zaangażowanych w ten nielegalny proceder. Z kolei tylko w pierwszych czterech miesiącach ubiegłego roku wpadło 88 organizatorów.

Kurierom za pomocnictwo w organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej grozi do lat 8 pozbawienia wolności. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen na okres od 5 do 10 lat - to efekt zaostrzenia przepisów od marca tego roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej.