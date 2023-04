Tajlandia: Partia kusi wyborców seks-zabawkami

Czytaj więcej Przestępczość Handlarz narkotykami z Tajlandii poddał sie operacjom, by udawać Koreańczyka Saharat Sawangjaeng, handlarz narkotykami z Tajlandii, przeszedł kilka operacji plastycznych, by wyglądać jak "przystojny Koreańczyk" i uniknąć odpowiedzialności karnej - podaje BBC, powołując się na władze Tajlandii.

Obecnie, każdy oskarżony o sprzedaż seks-zabawek jest zagrożony karą do trzech lat więzienia lub grzywny w wysokości do 1 800 dolarów. Mimo to w Tajlandii można kupić seks-zabawki na ulicznych straganach, w niektórych częściach Bangkoku.



Ratchada powiedziała, że problemem jest również to, iż „państwo nie prowadzi kontroli jakości importowanych zabawek seksualnych i dopuszcza wadliwe egzemplarze, w których np. dochodzi do zwarcia, co zagraża obywatelom”.

Partia Demokratyczna zaznacza jednak, że seks-zabawki powinny być dostępne tylko dla osób w wieku 18 lat i starszych.