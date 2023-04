Masowe groby w Kenii. Członkowie sekty mieli głodzić się na śmierć

Do 47 wzrosła liczba ciał odnalezionych w masowych grobach w pobliżu miejscowości Malindi w Kenii. Śledczy podejrzewają, że zmarli to członkowie sekty, której przywódca namawiał wyznawców do prowadzenia głodówki prowadzącej do śmierci.