Spór w Ameryce: czy posiadanie broni to bezpieczeństwo

Władze Missouri w 2022 r. zabroniły lokalnym organom porządkowym współpracy z władzami federalnymi w śledztwach dotyczących posiadania i użycia broni. Dopiero w marcu br. sędzia federalny zablokował ten przepis jako niezgodny z konstytucją. Pod koniec ubiegłego miesiąca ustawodawcy na Florydzie zatwierdzili przepis pozwalający na noszenie broni w większości miejsc publicznych. – Moim zdaniem z roku na rok jest coraz gorzej – powiedział w wywiadzie dla „NYT” gubernator Karoliny Północnej Roy Cooper. Niedawno zdominowana przez republikanów legislatura w jego stanie odrzuciła jego weto i zlikwidowała obowiązujące od lat przepisy regulujące pozwolenia na posiadanie pistoletów.

Obecnie w 25 stanach nie trzeba mieć pozwolenia na noszenie pistoletu – w dziewięciu więcej niż w 2020 r. – Rozluźnienie stanowych przepisów rządzących dostępem do broni nigdy tak szybko nie postępowało – mówi w wywiadzie dla „NYT” Jacob Charles, wykładowca z Pepperdine Caruso School of Law specjalizujący się w tym temacie.

Jednym ze stanów, gdzie te zmiany w kierunku poluzowania prawa regulującego dostęp do broni szczególnie szybko następują, jest Tennessee. Republikańscy ustawodawcy zatwierdzili tam serię przepisów ułatwiających dostęp do posiadania broni, eliminujących ograniczenia przy ubieganiu się o pozwolenia i umożliwiających noszenie w miejscach publicznych naładowanej broni bez konieczności posiadania pozwolenia ani poddania się kontroli historii kryminalnej. Gubernator stanu argumentuje, że zaostrzone prawo o posiadaniu broni wcale nie zniechęci tych, którzy chcą tę broń niewłaściwie wykorzystać. – Nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, co robią – powiedział gubernator Bill Lee.

Nie brakuje w Tennessee głosów z drugiej strony. – Jeżeli posiadanie broni dawałoby nam bezpieczeństwo, to Tennessee byłoby najbezpieczniejszym stanem w kraju. A tak nie jest. Mamy największy problem z przestępczością z użyciem broni – powiedział stanowy kongresman Bo Mitchell, demokrata z Nashville.

Takie głosy w Tennessee nie są jednak mile widziane. Na początku kwietnia, półtora tygodnia po tragedii w szkole podstawowej w Nashville, gdzie zginęła trójka dziewięciolatków i troje dorosłych, republikańska większość w stanowej Izbie Reprezentantów usunęła dwóch demokratycznych członków, którzy przewodniczyli protestom przeciwko prawu rozszerzającemu dostęp do broni. – To smutny dzień dla demokracji. Cały kraj zobaczył, że nie mamy demokracji w Tennessee – powiedział Justin Jones, jeden z usuniętych kongresmanów stanowych. – To szokujące, niedemokratyczne i bezprecedensowe – powiedział prezydent Joe Biden.

Skąd ten pęd do rozluźniania przepisów? Wyborcy republikańscy wręcz wymagają od swoich przedstawicieli na wszelkich szczeblach władzy działania na rzecz wolnego dostępu do broni.