Największy marsz zorganizowano w Warszawie. Trasę od ronda Dmowskiego w centrum stolicy do archikatedry św. Jana Chrzciciela pokonało kilkanaście tysięcy osób. Procesję otwierał portret Jana Pawła II umieszczony na starze, którym papież poruszał się w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski w roku 1979. Niesiono także relikwie papieża Polaka. W trakcie przemarszu odczytywano encykliki i nauczania, które kierował do Polaków w czasie swoich pielgrzymek. Przy papieskim krzyżu na pl. Piłsudskiego oraz przy kościele św. Anny złożono kwiaty. Mszę kończącą w warszawskiej katedrze odprawił abp Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski.

Organizatorzy warszawskiego marszu apelowali wcześniej do uczestników, by nie przynosili ze sobą żadnych emblematów i symboli partyjnych. Podczas przemarszu nie było ich widać. Ludzie przyszli z flagami papieskimi oraz portretami Karola Wojtyły. Wśród uczestników marszu politycy jednak byli. Pojawił się m.in. szef MON Mariusz Błaszczak, wiceministrowie kultury Jarosław Selin i zdrowia Waldemar Kraska, a także szefowa TK – Julia Przyłębska.

W Krakowie odbyły się dwa marsze poświęcone pamięci Jana Pawła II. Pierwszy przeszedł od bazyliki św. Floriana przez plac Matejki i Rynek Główny do ul. Franciszkańskiej 3. Uczestnicy drugiego marszu – Białego Marszu Papieskiego – przemierzyli tę samą trasę, którą szedł Biały Marsz w maju 1981 roku, zorganizowany przez studentów w reakcji na zamach na Jana Pawła II. Rozpoczął się on przy kamieniu papieskim na Błoniach, następnie przeszedł al. Mickiewicza, ul. Karmelicką, ul. Szewską aż do Rynku Głównego.

Podobne zgromadzenia odbyły się też m.in. we Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku, Kaliszu, Tarnowie, Szczecinie czy Gorzowie Wielkopolskim. W wielu miejscowościach odbyły się wieczorne spotkania modlitewne dla uczczenia papieża, który zmarł o godz. 21.37. W czuwaniu w Krakowie brali udział m.in. kard. Stanisław Dziwisz oraz abp Marek Jędraszewski.

W poprzednich latach w rocznice śmierci Jana Pawła II nie organizowano manifestacji pamięci. Tegoroczna rocznica zbiegła się jednak z dyskusją na temat podejścia Jana Pawła II do spraw wykorzystywania seksualnego małoletnich, jeszcze w czasach, w których był on metropolitą krakowskim. Pod koniec 2022 r. dziennikarze „Rz” po analizie dwóch przypadków księży z archidiecezji krakowskiej, z którymi miał do czynienia Wojtyła, stwierdzili, że nie da się mu zarzucić żadnych zaniedbań. Z tezą tą zgodzili się m.in. historycy IPN.

Do odmiennych wniosków doszli jednak Marcin Gutowski z TVN24 oraz holenderski dziennikarz Ekke Overbeek. Ich zdaniem Wojtyła nie tylko wiedział o przestępczych działaniach obu księży, ale wręcz na nie nie reagował. Spowodowało to ogólnonarodową dyskusję na temat Jana Pawła. Do jego obrony włączyli się m.in. politycy (Sejm przyjął specjalną uchwałę) oraz biskupi.

Sprawa mocno podzieliła społeczeństwo. W nocy z soboty na niedzielę 2 kwietnia zniszczono pomnik Jana Pawła II, znajdujący się przy katedrze w Łodzi. Na rękach papieża pojawiła się czerwona farba, a jego twarz została pomalowana na żółto. – Z polskiej perspektywy to akt nikczemny. Z perspektywy międzynarodowej – kompromitujący. A z perspektywy bezpieczeństwa państwa to po prostu dobrze zorganizowany, niestety, element wojny hybrydowej – tak dewastację pomnika skomentował szef polskiego MZS Zbigniew Rau.

Do podobnego aktu wandalizmu doszło także we Wrocławiu. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wizerunek Jana Pawła II na muralu stworzonym na ścianie klasztoru.