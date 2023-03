Stany Zjednoczone prowadzą w wielu dziedzinach, w tym w technologii, farmaceutyce i medycynie, ale jak się okazuje, nie radzą sobie z docieraniem z opieką zdrowotną do wszystkich.

Dane federalne dotyczące 2021 roku, które właśnie zostały opublikowane, wskazują, że był to najgorszy rok w historii USA, jeśli chodzi o śmiertelność wśród kobiet ciężarnych. Zmarło tam ponad 1200 kobiet spodziewających się potomstwa, w czasie porodu lub do 42 dni po porodzie. To 40 proc. więcej niż w poprzednim roku, najwięcej od 60 lat, i ponad dziesięć razy więcej niż w innych rozwiniętych krajach, takich jak Australia, Austria, Izrael, Japonia, Hiszpania. Przez to „Wall Street Journal” określa USA jako „najbardziej niebezpieczny wśród bogatych kraj do rodzenia dzieci”.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że średnia śmiertelność matek w krajach zamożnych to 12 na 100 tys., podczas gdy w krajach biedniejszych – 430 na 100 tys. O ile w krajach rozwiniętych wymienionych wyżej umierają dwie–trzy kobiety ciężarne na 100 tys., we Francji, Wielkiej Brytanii i Kanadzie 10–11, to współczynnik Stanów Zjednoczonych daleko odbiega od ich normy, plasując się na poziomie prawie 33 kobiet na 100 tys. Co więcej, w latach 2000–2020 w tych krajach śmiertelność wśród kobiet w ciąży spadała, a w Ameryce wzrosła, i to o 78 proc.

– Stany Zjednoczone nie wypadają w tym porównaniu dobrze. Przy czym nie ma powodów, żeby sytuacja była aż tak zła – mówi w wywiadzie dla radia NPR Donna Hoyert, ekspertka z National Center for Health Statistics przy Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC). Jak się okazuje, 84 proc. tych zgonów związanych z ciążą można było zapobiec.

Wzrost śmiertelności u matek odnotowano w 2021 roku we wszystkich grupach wiekowych i demograficznych, przy czym wśród czarnoskórych Amerykanek jest dwa razy większy niż u białych. Zdaniem ekspertów przyczyn nie należy szukać w czynnikach rasowych, ale głównie w społecznych, które „utrudniają dostęp do opieki zdrowotnej albo pogarszają stan zdrowia pacjentek w czasie ciąży”. Wśród nich jest niski stopień zamożności oraz poziom wykształcenia. Tych czynników, niestety, nie da się wyeliminować z dnia na dzień.

Do zgonów matek w Ameryce przyczyniły się przypadłości związane z niewydolnością układu krążenia, jak również nadciśnienie – główny problem prowadzący do śmierci ciężarnych, wynika z danych CDC. Jeszcze inną część zgonów przypisać można komplikacjom spowodowanym chorobami cywilizacyjnymi, czyli nadwagą oraz chorobom serca.

Ponad 40 proc. dorosłych Amerykanów zaliczanych jest do otyłych, prawe połowa ma nadciśnienie, 11 proc. – cukrzycę, a 38 proc. – stan przedcukrzycowy. Przy czym nie każdy Amerykanin posiada ubezpieczenie zdrowotne. Szczęściarze mają go w pakiecie związanym z zatrudnieniem. Pozostali muszą go wykupić prywatnie. Nie każdego na to stać. Nie każdego też stać na pokrywanie kosztów leczenia, nawet jeżeli ma ubezpieczenie zdrowotne.

W ostatnich latach sytuację pogorszyła pandemia. Kobiety w ciąży są bardziej narażone na ciężkie infekcje albo zgony spowodowane covidem, szczególnie jeżeli nie są zaszczepione. Ze względu na lockdowny oraz strach przed wirusem dostęp do służby zdrowia był ograniczony. – Mieliśmy już pierwsze sygnały na przełomie 2019 i 2020 roku, a potem śmiertelność rosła. Dodatkowo, w 2021 roku generalnie odnotowano więcej zgonów spowodowanych covidem u młodych ludzi, a to grupa w wieku reprodukcyjnym – mówi Hoyert.

Ekspertka ma nadzieję, że wraz z zanikaniem zagrożenia ze strony Covid-19 liczba zgonów wśród kobiet ciężarnych będzie spadać, ale inni nie są tak optymistyczni. Wskazują na czynniki, które nadal będą się przyczyniać do wzrostu śmiertelności wśród matek. Wśród nich: zakazy aborcji wprowadzane w niektórych stanach, które mogą opóźnić opiekę prenatalną w przypadku komplikacji, jak również coraz bardziej wyraźne braki personelu w szpitalach i ograniczony dostęp do oddziałów położniczych.

Ten ostatni dotyka szczególnie mieszkańców terenów pozamiejskich. W ponad połowie powiatów w Ameryce nie ma na etacie lekarza położnika czy ginekologa. Około 2 mln Amerykanek w wieku reprodukcyjnym mieszka w rejonach, gdzie do najbliższego oddziału położniczego mają co najmniej 40 kilometrów – podaje „USA Today”. Porodówki i oddziały położnicze znikają również ze skupisk miejskich. Te pustynie – jeśli chodzi o opiekę nad ciężarnymi – sprawiają, że kobiety mają daleko do lekarza i muszą dłużej czekać na wizyty. To odbija się na ich zdrowiu, a czasem kosztuje życie.