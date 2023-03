Jesienią 2023 roku kończy się kadencja obecnego Sejmu. Wybory parlamentarne, zgodnie z konstytucją, będą musiały odbyć się (jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu) 15 października, 22 października, 28 października lub 5 listopada.

Z sondaży publikowanych w ostatnich dniach wynika, że wybory te wygra PiS, który jednak prawdopodobnie nie uzyska większości bezwzględnej w parlamencie.

Na razie nie wiadomo w jakiej formule wystartuje w wyborach opozycja - Koalicja Obywatelska forsuje projekt jednej listy, wobec której sceptyczne są jednak przede wszystkim PSL i Polska 2050 oraz Partia Razem. Współpracę ogłosiły natomiast partie Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni - choć nie ogłosiły jeszcze, że w wyborach wystartują z jednej listy, jest to bardzo prawdopodobne.

Opozycja porozumiała się natomiast co do wyborów do Senatu odnawiając tzw. pakt senacki, na mocy którego w każdym okręgu wyborczym do Senatu uczestnicy paktu będą wystawiać jednego, wspólnego kandydata.

Ponad połowa (55%) osób w wieku do 24 lat sądzi, że najważniejszym tematem w czasie kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu będzie inflacja i stan gospodarki Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research

PiS wystartuje w wyborach zapewne po raz kolejny w formule Zjednoczonej Prawicy - co oznacza, że na jego listach pojawią się politycy Solidarnej Polski i Partii Republikańskiej. Niewykluczone, że z list PiS wystartuje do Sejmu Paweł Kukiz.

Z własnej listy z pewnością wystartuje do Sejmu Konfederacja, której ostatni sondaż Kantar dla TVN24 dał wynik 9 proc. - tyle samo co Polsce 2050. W ostatnim czasie w środowisku tym doszło do rozłamu i powstania partii Wolnościowcy, która na razie deklaruje samodzielny start w wyborach.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy co - ich zdaniem - będzie głównym tematem kampanii wyborczej.

Najwięcej - 47,4 proc. respondentów - odpowiedziało "inflacja i stan gospodarki".

13,5 proc. ankietowanych uważa, że będzie to wojna Rosji z Ukrainą.

10,5 proc. spodziewa się, że najważniejszym tematem będą stosunki Polski z UE.

8,8 proc. respondentów jest zdania, że najważniejszym tematem będzie stan demokracji w Polsce.

Problemy systemu ochrony zdrowia będą najważniejszym tematem kampanii wyborczej według 3,7 proc. badanych.

Według 2 proc. respondentów najważniejszym tematem będzie polityka zagraniczna.

1,2 proc. ankietowanych spodziewa się, że najważniejszym tematem wyborów będą problemy systemu oświaty.

4,6 proc. respondentów uważa, że w wyborach dominujący będzie inny temat.

8,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.



- Ponad połowa (55%) osób w wieku do 24 lat oraz podobny odsetek respondentów (56%) z dochodem w przedziale między 3001 a 4000 zł netto sądzi, że najważniejszym tematem w czasie kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu będzie inflacja i stan gospodarki. Takiego samego zdania jest co drugi badany (48%) posiadający wykształcenie średnie. Jeden na dwóch respondentów (53%) z miast o wielkości powyżej 500 tys. mieszkańców sądzi, że dominującym tematem w czasie kampanii wyborczej będzie inflacja i stan gospodarki - komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 marca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.