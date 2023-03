Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 383 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister kultury Ukrainy poparł zmianę nazwy Rosji na "Moskowię" (Moskwę).

Obecna ocena Rosji jest najniższa od 1989 roku, gdy Instytut Gallupa pytał o stosunek Amerykanów do Związku radzieckiego



Sondaż Gallupa z 2023 r. wykazał, że 90 proc. Amerykanów ma niekorzystną opinię o Rosji, w tym 59 proc. - „bardzo niekorzystną".

W ubiegłym roku bardzo niekorzystną opinię o Rosji miało 42 proc., a w 2021 r. - 36 proc. Przed 2020 rokiem nie więcej niż 32 proc. badanych oceniało Rosję bardzo nieprzychylnie.

Opinie Amerykanów o Rosji nie zawsze były negatywne. Pod koniec lat 80. i na początku lat 90., gdy zimna wojna dobiegała końca, większość ankietowanych w USA postrzegała Związek Radziecki, a później Rosję, przychylnie, w świetle ocieplających się stosunków. Jednak pod koniec lat 90. przychylność wobec Rosji osłabła, gdy Moskwa sprzeciwiła się interwencji NATO w Kosowie.

Stosunki amerykańsko-rosyjskie poprawiły się na początku XXI wieku i po raz kolejny większość Amerykanów miała przychylne opinie o Rosji, osiągając najwyższy poziom - 66 proc. - w lutym 2002 r.

Przychylność wobec Rosji chwilowo spadła w marcu 2003 r. po tym, jak prezydent Władimir Putin sprzeciwił się podjęciu przez USA działań wojskowych przeciwko Irakowi. Ale pozytywne nastawienie Amerykanów wzrastało w kolejnych latach, w większości utrzymując się powyżej 50 proc. do 2012 roku.

W ciągu ostatniej dekady, kiedy Putin doszedł do władzy po raz drugi, stosunki między USA i Rosją coraz bardziej się pogarszają. Wynika to w dużej mierze z łamania praw człowieka przez Rosję i aneksji Półwyspu Krymskiego, a także obaw związanych z ingerencją Rosji w wybory w USA.

Przychylne oceny Amerykanów spadły do 24 proc. w 2015 roku po aneksji Krymu, a potem spadły do 15 proc. w zeszłym roku, gdy Rosja przygotowywała się do inwazji na Ukrainę. Po roku wojny odsetek Amerykanów pozytywnie oceniających Rosję spadł do 9 proc.



Pełne wyniku sondażu na stronie Instytutu Gallupa.