W poniedziałek w TVN24 wyemitowany został reportaż "Franciszkańska 3". Według stacji, autor, Marcin Gutowski, pokazał w materiale, że "Karol Wojtyła wiedział o wykorzystywaniu seksualnym przez księży i ukrywał je jeszcze w Polsce, zanim został papieżem".

"Reporter rozmawiał ze znajomymi i ofiarami księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca - wszyscy trzej podlegali w latach 60. kardynałowi Wojtyle. Gutowski dotarł też do ludzi, którzy o przestępstwach popełnianych przez duchownych osobiście Wojtyłę informowali, oraz do kościelnych dokumentów potwierdzających jego działania i zaniechania" - czytamy na stronach TVN24.

Po publikacji oświadczenie wydał Episkopat, który apeluje o "dalsze badania archiwalne".

W czwartek Sejm większością głosów przyjął uchwałę "w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II".

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii. Próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści" - głosi treść uchwały.



Za przyjęciem projektu opowiedziało się 271 posłów, przeciwko - 43. Wstrzymały się 4 osoby, nie głosowało 142 posłów, w tym 125 posłów KO, mimo obecności na sali.

O sprawie księdza Surgenta pisali już w listopadzie 2022 roku na łamach "Rzeczpospolitej" Tomasz Krzyżak i Piotr Litka.



Z kolei w grudniu na łamach "Rzeczpospolitej" opisaliśmy historię księdza Loranca. "Z materiałów archiwalnych, do których dotarliśmy, wynika, że w jego przypadku kard. Wojtyła podjął błyskawiczne, zgodne z kodeksem prawa kanonicznego (KPK), decyzje. I choć potem stopniowo uchylał ciążące na nim kary kościelne i okazywał mu daleko idące miłosierdzie, to jednak zachowywał czujność" - pisali autorzy publikacji. Z kolei w przypadku księdza Surgenta - jak przekonują Tomasz Krzyżak i Piotr Litka - kardynał Wojtyła "działał w zakresie swoich kompetencji i ostateczne słowo w sprawie ewentualnej kary dla duchownego pozostawił jego ordynariuszowi, którym był biskup lubaczowski".

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak publikacje na temat tego, że Jan Paweł II, jeszcze zanim został papieżem, wiedział o przypadkach pedofilii w polskim Kościele, zmienia ich postrzeganie papieża Polaka.

34,7 proc. respondentów na tak zadane pytanie stwierdziło, że ocenia go gorzej.

5,9 proc. ankietowanych odparło, że ocenia go lepiej.

44,8 proc. respondentów stwierdziło, że te publikacje nie zmieniają ich oceny Jana Pawła II.

14,6 proc. ankietowanych nie słyszało o tej sprawie.

- Co drugi badany (49%) w wieku między 35 a 49 lat oraz podobny odsetek osób (48%) z wykształceniem zasadniczym zawodowym nie zmienił swojej oceny Jana Pawła II po doniesieniach o jego wiedzy dotyczącej przypadków pedofilii w polskim Kościele. Tak samo zareagowała połowa (51%) respondentów z miast wielkości od 20 do 99 tys. mieszkańców oraz nieco większy odsetek (53%) badanych z dochodem do 2000 zł netto. Cztery osoby na dziesięć (41%) z wykształceniem wyższym oraz trochę mniejszy odsetek (38%) respondentów w wieku powyżej 50 lat gorzej ocenia papieża-Polaka po publikacjach na temat tego, że jeszcze przed swoim pontyfikatem wiedział o przypadkach pedofilii w polskim Kościele. Publikacje te zmieniają ocenę Jana Pawła II na gorszą także w przypadku prawie połowy (47%) badanych z dochodem powyżej 5000 zł netto oraz podobnej części (46%) respondentów z miast o wielkości między 200 a 499 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7-8 marca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.