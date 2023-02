Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 358 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraina nie może pozwolić Rosji odzyskać inicjatywy na polu walki.

Takie wnioski płyną z najnowszych danych niemieckiego federalnego urzędu statystycznego.



2/3 uchodźców z Ukrainy przybyło do Niemiec w pierwszych trzech miesiącach po wybuchu wojny, między marcem a majem 2022 roku.



Tymczasem z najnowszych danych polskiej Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 9,864 mln osób. Tylko 15 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 19,3 tys. osób. Tego samego dnia z Polski na Ukrainę wyjechało 16,8 tys. osób, a od 24 lutego 2022 roku - 7,984 mln osób.

W Niemczech, odliczając Ukraińców, którzy po przyjeździe do Niemiec opuścili ten kraj, liczba przybyszów z Ukrainy wyniosła w 2022 roku 962 tysiące. Oznacza to, że była wyższa niż liczba uchodźców z Bliskiego Wschodu (Syrii i Iraku) i Afganistanu, którzy przybyli do Niemiec między 2014 a 2016 rokiem (z danych urzędu statystycznego wynika, że ich liczba wyniosła we wskazanym okresie ok. 834 tysiące).

Ukraińcy są dziś drugą najliczniejszą mniejszością narodową w Niemczech - po Turkach.