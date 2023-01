Pod koniec 2022 roku Chiny liczyły ok. 1 411 750 000 mieszkańców, co stanowi spadek liczby ludności rok do roku o niemal 850 tysięcy - podaje chińskie Krajowe Biuro Statystyczne.

Jak pisze Reuters spadek liczby ludności w Chinach w 2022 roku może zapoczątkować trend zmniejszania się liczby mieszkańców Państwa Środka, co będzie miało duży wpływ na chińską gospodarkę.

Spadek liczby mieszkańców Chin może też oznaczać, że w 2023 roku Indie wyprzedzą Chiny pod względem liczby mieszkańców i staną się najludniejszym państwem świata.



W 2022 r. w Chinach wskaźnik urodzeń wyniósł 6,77 na każde 1 000 mieszkańców - i był najniższy w historii prowadzenia takich statystyk (w 2021 r. wynosił 7,52).



Chiny zanotowały też najwyższy wskaźnik zgonów od 1974 roku - wyniósł on 7,37 na 1 000 mieszkańców (w 2021 - 7,18).



ONZ spodziewa się, że do 2050 roku populacja Chin zmniejszy się o 109 milionów mieszkańców.

Chińscy demografowie alarmują, że w związku ze spadkiem wskaźnika urodzeń społeczeństwo chińskie "zestarzeje się, zanim się wzbogaci", a chiński rząd będzie zmuszony zwiększać zadłużenie kraju, by zadbać o gwałtownie starzejące się społeczeństwo.



Spadek wskaźnika urodzeń jest w dużej mierze efektem chińskiej polityki "jednego dziecka" prowadzonej między 1980 a 2015 rokiem, a także bardzo wysokich kosztów wykształcenia dziecka.

Jak pisze Reuters liczba wyszukiwań wózków dziecięcych w chińskiej wyszukiwarce Baidu zmniejszyła się w 2022 roku o 17 proc., a od 2018 r. spadła o 41 proc., podczas gdy liczba wyszukiwań butelek do karmienia dzieci spadła trzykrotnie od 2018 r. Tymczasem liczba wyszukiwań domów opieki dla seniorów wzrosła w ubiegłym roku ośmiokrotnie.



Odwrotny trend obserwuje się w Indiach, gdzie liczba wyszukiwań butelek do karmienia dzieci w wyszukiwarce Google wzrosła rok do roku o 15 proc., podczas gdy liczba wyszukiwań łóżeczek dziecięcych wzrosła niemal pięciokrotnie.