Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 320 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraińcy nadal bronią Bachmutu i Sołedaru w obwodzie donieckim.

„Stało się ono lejtmotywem ukraińskiego oporu przeciw rosyjskiej agresji” – stwierdzili językoznawcy, przyznając jednak że to dość ironiczne iż rosyjskie (i niecenzuralne) wyrażenie jest ukraińskim „Słowem Roku” 2022.

Myslovo jest internetowym słownikiem ukraińskich neologizmów i slangów, co roku ogłaszającym najważniejszy wyraz mijających dwunastu miesięcy. Obecnie jest to zdanie wypowiedziane w dniu rozpoczęcia wojny 24 lutego przez ukraińskiego strażnika granicznego Romana Hrybowa na czarnomorskiej Wyspie Węży na wezwanie do kapitulacji skierowane z krążownika „Moskwa”, okrętu flagowego rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Najważniejszym kontrkandydatem do tytułu „Słowa” 2022 roku (choć to znów całe wyrażenie) było „Dobroho weczora, my z Ukrainy” (Dobrego wieczoru, jesteśmy z Ukrainy). Jak wyjaśniają językoznawcy to „kultowy mem-powitanie podczas rosyjsko-ukraińskiej wojny”. Samo wyrażenie oderwało się już od autorów, żyje własnym życiem, stało się nie tylko hasłem, ale i nieoficjalnym powitaniem w ukraińskiej armii (nawet z rana).

Pochodzi zaś z koncertu (a potem muzycznego tracku) ukraińskiego duetu muzyki elektronicznej PROBASS and HARDI, a po raz pierwszy zabrzmiało w październiku 2021 roku – zupełnie bez związku z wojną. Wypowiedział je na nagraniu dość ponurym głosem wokalista innej grupy – „DachaBracha” Marko Hałaniewicz.

W ciągu ostatniego roku zdobyło ogromną popularność jako podkład dźwiękowy do setek krótkich filmów z ataków na rosyjską armię a publikowanych w internecie oraz jako przywitanie w wystąpieniach, również publikowanych w sieci, popularnego szefa administracji obwodu mykołajiwskiego Witalija Kima.

Wśród innych kandydatów były m.in. słowa „katastrofa”, „uchodźcy/imigranci”, „wolontariusze/ochotnicy”, „ludobójstwo”, „terror” i „pomoc”.

Internetowy słownik stworzono w 2012 roku, a propozycje „Słowa Roku” nadsyłają użytkownicy. Językoznawcy zaś wybierają je ze względu na „popularność i społeczne znaczenie”. Pierwszym był „Euromajdan” – słowo roku 2013, opisujące ukraińską rewolucję. W następnym roku były to już „Cyborgi” – nazwana nadana ukraińskim żołnierzom uporczywie broniącym lotniska w Doniecku.

- Mam nadzieję, że wszystkie te nowe twory językowe związane z rosyjską agresją znikną jak najszybciej z aktywnego leksykonu Ukraińców wraz ze zjawiskiem, które opisują – mówił wtedy, w 2014 roku główny redaktor internetowego słownika Borys Petrenczuk. Niestety, dominują do dziś wśród 1000-1400 nowych słów, jakie co roku użytkownicy dopisują do słownika.