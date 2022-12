Patryk Jaki zapytany został na antenie Radia Zet, czy jeśli premier Mateusz Morawiecki przyjmie warunki Brukseli, to Solidarna Polska opuści rząd. - To zależy, jakie będą warunki. Jeśli kapitulanckie warunki, to tak. Jeśli dobre dla Polski, to nie - stwierdził.