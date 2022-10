Odsetek zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego spadł do 26 proc., o 2 pkt. proc. w stosunku do badania we wrześniu.



Reklama

Jako przeciwnicy rządu określa się 47 proc. ankietowanych - o 1 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem.

Duży odsetek respondentów deklaruje, że rząd jest mu obojętny - taką odpowiedź, podobnie jak w zeszłym miesiącu, wskazało 23 proc. pytanych.

4 proc. nie ma na ten temat zdania.



Wyniki sondażu wskazują na najwyższy w historii odsetek osób przeciwnych rządowi Morawieckiego, a zarazem najniższy jego zwolenników. Rekordowa jest także różnica między obydwiema grupami - aż 21 pkt. proc.