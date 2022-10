Na opublikowanym przez grupę Just Stop Oil filmie widać dwie kobiety, rzucające w obraz van Gogha puszkami zupy pomidorowej. Po tym, jak aktywistki oblały dzieło, posmarowały dłonie klejem i przykleiły się do ściany galerii.

"W tej galerii prezentowana jest ludzka kreatywność i błyskotliwość, jednak nasze dziedzictwo jest niszczone przez brak działań naszego rządu w sprawie kryzysu klimatycznego i kosztów życia. [...] Dlaczego chronimy te obrazy, skoro nie chronimy milionów istnień, które zostaną utracone z powodu zmian klimatu i upadku społecznego? To jest moment, aby zjednoczyć się i stawić opór. Nie chcemy patrzeć, gdy rząd planuje śmierć niezliczonych milionów i niszczy wszystko, co kochamy. Jaki jest pożytek ze sztuki, gdy stoimy w obliczu upadku społeczeństwa obywatelskiego?" - napisano na profilu Just Stop Oil na Facebooku.

„Dziś rano funkcjonariusze interweniowali w londyńskiej Galerii Narodowej po tym, jak dwie protestujące aktywistki z grupy Just Stop Oil rzuciły substancją w obraz, a następnie przykleiły się do ściany” – potwierdziła brytyjska policja i podkreśliła, że działaczki zostały aresztowane. Grożą im zarzuty.

Londyńska Galeria Narodowa nie skomentowała dotychczas sprawy.

„Słoneczniki” Vincenta van Gogha to jedne z najbardziej rozpoznawalnych obrazów artysty. Jest to seria 11 dzieł – cztery z nich powstały podczas pobytu twórcy w Paryżu, a pozostałe siedem w Arles. Obraz, który chciały zniszczyć aktywistki pochodzi z 1888 roku, a jego szacunkowa wartość to 84,2 mln dolarów.

Działacze grupy Just Stop Oil od kilku dni blokują drogi wokół brytyjskiego parlamentu, chcąc zwrócić uwagę na postępujące zmiany klimatu. Aktywiści domagają się, aby rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się do wstrzymania wydawania nowych licencji na paliwa kopalne. W ubiegłą niedzielę policja poinformowała, że ​​ponad 100 osób zostało aresztowanych po weekendzie związanym z protestami grup ekologicznych.