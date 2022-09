- To tak jakby kupić sobie lokomotywę z dwoma wagonami do wożenia dzieci do szkoły. To jest ta skala porównania - powiedział Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, pytany o warty 1,5 mln zł traktor wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka. Maszyna miała być podarowana politykowi Solidarnej Polski w prezencie ślubnym.